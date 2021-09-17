Калининградец украл из супермаркета 8 кг сыра и продал его на рынке

Полицейские задержали калининградца, укравшего сыр из супермаркета. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Злоумышленник взял с прилавка несколько круглых сыров весом по два килограмма каждый, переложил их в пакет и ушёл, не оплатив товар. Ущерб составил 5 тысяч рублей.

Участковые изучили записи с камер видеонаблюдения и составили фоторобот подозреваемого. В ходе патрулирования района полицейские заметили подходящего под описание мужчину в центре города. Там его и задержали.

Злоумышленник рассказал, что украл из супермаркета 8 килограммов сыра, а затем продал добычу случайным прохожим на рынке. Деньги потратил на развлечения. На «сырного» вора завели уголовное дело по статье «Кража».