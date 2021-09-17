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Общество17 сентября 2021 12:09

Главный врач областного перинатального центра Ольга Грицкевич покинула пост

О причинах пока не сообщается
Николай Литвинов
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Фото: из архива «КП»

Ольга Грицкевич, возглавлявшая областной перинатальный центр с 2016 года, покинула свой пост. Об этом пишет «РБК-Калининград», обязанности руководителя сейчас временно исполняет заместитель главврача по педиатрии, главный внештатный специалист минздрава по неонатологии Ольга Киреева.

Киреева закончила Кемеровский государственный медицинский институт по специальности «педиатрия», клиническую ординатуру в Казанской государственной медицинской академии и заочную аспирантуру на кафедре педиатрии и неонатологии Кемеровской государственной медицинской академии. Контингент пациентов: новорожденные с экстремально низкой и очень низкой массой тела, дети с врожденными пороками развития.