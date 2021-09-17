15 школьников, 13 студентов: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 199 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 169 случаев ОРВИ, 10 пневмоний и 20 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 27 пенсионеров;
- 6 работников образования;
- 5 медицинских работников;
- 17 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 10 работающих на промышленных предприятиях;
- 8 работников транспортных предприятий, водителей;
- 8 работников предприятий пищевой промышленности;
- сотрудник банка;
- сотрудник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг;
- 5 работников с/х;
- 2 сотрудника охранных предприятий;
- сотрудник организации по оказанию бытовых услуг;
- 26 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 3 неорганизованных ребенка до 6 лет;
- 4 воспитанника д/с;
- 15 школьников;
- 13 студентов (БФУ, Советский технический колледж, колледж агротехнологии и природопользования, Черняховский педколледж, РАНХиГС, БГА, Прибалтийский судостроительный колледж, КГТУ, БФУ);
- 47 неработающих.