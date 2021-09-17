15 школьников, 13 студентов: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 199 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 169 случаев ОРВИ, 10 пневмоний и 20 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 27 пенсионеров;

- 6 работников образования;

- 5 медицинских работников;

- 17 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 10 работающих на промышленных предприятиях;

- 8 работников транспортных предприятий, водителей;

- 8 работников предприятий пищевой промышленности;

- сотрудник банка;

- сотрудник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг;

- 5 работников с/х;

- 2 сотрудника охранных предприятий;

- сотрудник организации по оказанию бытовых услуг;

- 26 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 3 неорганизованных ребенка до 6 лет;

- 4 воспитанника д/с;

- 15 школьников;

- 13 студентов (БФУ, Советский технический колледж, колледж агротехнологии и природопользования, Черняховский педколледж, РАНХиГС, БГА, Прибалтийский судостроительный колледж, КГТУ, БФУ);

- 47 неработающих.