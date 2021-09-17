Калининградские хирурги спасли 8-месячного мальчика, проглотившего 4-сантиметровый шарик

Врачи Калининграда экстренно прооперировали 8-месячного гостя из Коми. Фото: Инстаграм.

Врачи детской областной больницы спасли маленького жителя Республики Коми. Как сообщает региональный минздрав на своей странице в Инстаграме, из желудка восьмимесячного малыша хирурги извлекли гидрогелевый шарик диаметром 4 сантиметра.

Судя по рассказу мамы малыша, шарик он проглотил еще до того, как сесть в самолет на Калининград. Семья летела в наш город на отдых.

- При посадке самолета у мальчика появилась сильная тошнота, - цитирует минздрав родителей. - Затем добавились вялость, сонливость, отказ от еды. В результате в тот же день малыш был доставлен в детскую областную больницу с подозрением на гастроэнтероколит.

В результате проведенной диагностики у ребенка был обнаружен гидрогелевый шарик, застрявший на границе толстой и тонкой кишок. Без оперативного вмешательства создавалась угроза жизни малыша. Операция прошла успешно и без каких-либо последствий.

- Мальчик пока еще находится в больнице под наблюдением врачей, но его жизни и здоровью ничто не угрожает, - отметили специалисты.

По словам заведующего хирургическим отделением Андрея Карсанова и врача-хирурга больницы Артема Айвазяна, сложности возникли в диагностике, поскольку факт проглатывания малышом шарика остался незамеченным даже родителями. В сухом виде эти шарики совсем маленькие, а затем разбухают до больших размеров, закупоривают просвет кишечника, и развивается кишечная непроходимость. При этом на рентген-аппарате или при УЗИ в таких случаях наличие посторонних предметов выявить трудно - аппаратура плохо реагирует на объекты из подобных материалов.

Врачи настоятельно просят родителей следить за своими детьми, стараться не оставлять их одних. Особенно если вы знаете, что у ребенка есть свободный доступ к играм с мелкими деталями.

- Если такой предмет попадет в легкие, трахею, то может быть и остановка сердечной или легочной деятельности, а это - прямая угроза жизни, - уточнили медики.