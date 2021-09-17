В Пионерском насмерть разбилась женщина, которая спускалась по простыням с пятого этажа

Тело 40-летней женщины обнаружили рядом с подъездом одного из домов на улице Октябрьской в Пионерском. Личность погибшей уже установлена, это оказалась жительница того же дома.

По предварительным данным, трагедия произошла после того, как нетрезвую женщину в квартире на пятом этаже запер собственный муж. Он опасался, что супруга уйдет в магазин за спиртным. Сам при этом отправился выгуливать собаку.

Попытавшись выбраться, женщина связала из простыней веревку и стала спускаться из окна, но сорвалась и разбилась насмерть.

Региональный СКР уже проводит доследственную проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.