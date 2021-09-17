Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: архив "КП"
За сутки в Калининградской области было выявлено 199 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 21 муниципалитете.
Больше всего заболевших в Калининграде - 65 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ - 9,
Нестеровский городской округ – 1,
Озерский городской округ – 2,
Балтийский городской округ - 5,
Пионерский городской округ – 1,
Гвардейский городской округ - 2,
Полесский городской округ - 18,
Гурьевский городской округ - 8,
Правдинский городской округ - 8,
Светловский городской округ - 15,
Гусевский городской округ – 1,
Зеленоградский городской округ - 5,
Светлогорский городской округ – 1,
Краснознаменский городской округ - 2,
Славский городской округ – 9,
Советский городской округ - 9,
Ладушкинский городской округ – 5,
Мамоновский городской округ – 10,
Неманский городской округ – 5,
Черняховский городской округ - 18.