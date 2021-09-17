Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: архив "КП"

За сутки в Калининградской области было выявлено 199 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 21 муниципалитете.

Больше всего заболевших в Калининграде - 65 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 9,

Нестеровский городской округ – 1,

Озерский городской округ – 2,

Балтийский городской округ - 5,

Пионерский городской округ – 1,

Гвардейский городской округ - 2,

Полесский городской округ - 18,

Гурьевский городской округ - 8,

Правдинский городской округ - 8,

Светловский городской округ - 15,

Гусевский городской округ – 1,

Зеленоградский городской округ - 5,

Светлогорский городской округ – 1,

Краснознаменский городской округ - 2,

Славский городской округ – 9,

Советский городской округ - 9,

Ладушкинский городской округ – 5,

Мамоновский городской округ – 10,

Неманский городской округ – 5,

Черняховский городской округ - 18.