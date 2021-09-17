Калининградские ученые доказали, что у «нервной» крысы шансов погрузиться в депрессию больше

Крыса... Как далека и как близка человеку. Фото: БФУ им. И. Канта

Ученые из БФУ имени Канта совместно с коллегами из Института физиологии имени Павлова РАН доказали, что «нервные» крысы имеют больше шансов на развитие психических проблем из-за стресса, чем их более устойчивые собратья. Об этом сообщается на сайте БФУ.

- Негативные факторы сильнее влияют на их иммунную систему, что способствует неадекватной воспалительной реакции в мозге - она способна запустить патологический сценарий, заложенный в генах. К такому выводу авторы пришли благодаря изучению поведения двух линий крыс, различающихся возбудимостью периферической и центральной нервной системы, - говорится в отчете.

В Институте физиологии имени Павлова РАН на протяжении нескольких десятилетий проводилась селекция крыс по уровню возбудимости нервной системы.

- Были созданы уникальные линии животных, одну из которых можно назвать высоковозбудимой, а вторую - низковозбудимой, - сообщили детали в вузе. - В эксперименте было задействовано 206 животных обеих линий. Для моделирования стресса в течение 15 дней подряд подопытные подвергались действию шести неподкрепляемых и шести подкрепляемых током световых сигналов. Согласно специальной схеме сочетания условных (ток) и безусловных (свет) раздражителей не повторялись, а чередовались, что не позволяло животным выработать условный рефлекс.

Поведение крыс с высокой степенью возбудимости значительно изменилось. Уже через сутки после начала стрессового воздействия у них снижалось исследовательское поведение, что интерпретируется как нарастание тревоги. К примеру, во время тестов они стали намного реже заходить в центр лабиринта, а также уделяли меньше времени уходу за шерстью.

Отмечается также, что в этом исследовании вместо анестезии (чтобы избежать влияния) использовалась гильотина.

- Ученые исследуют механизмы стресса у крыс для того, чтобы в дальнейшем использовать полученную информацию для лечения тяжелых психоэмоциональных расстройств у человека, - пояснила суть экспериментов руководитель проекта Ирина Шалагинова, научный сотрудник БФУ имени Канта. - Эти животные эволюционно довольно далеки от нас, но во многом механизмы стресса консервативны, а потому похожи у грызунов и человека. Необходимо понимать, что, если мы обнаружили, как влияет возбудимость нервной системы крыс на выраженность постстрессорного воспаления в мозге, это еще не значит, что у человека будет все ровно так же. Но эти выводы позволяют сделать предположения, которые можно проверять в дальнейшем.

Длительный стресс является фактором риска развития различных психопатологий: например, таких как тревожность, депрессия, биполярное и прочие расстройства.