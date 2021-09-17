Ревнивый калининградец порезал предполагаемого соперника в любви

В ОМВД Центрального района Калининграда прибежал испуганный молодой мужчина, который сообщил, что его хотят убить. И в подтверждение слов предъявил свежие порезы на руке и щеке.

Участковые уполномоченные полиции провели расследование и установили, что все произошло из-за женщины. Если конкретно, электромонтажник одного из предприятий обнаружил в гаджете своей супруги ее переписку с коллегой по работе – полную подозрительных намеков и вообще чересчур уж лиричную для обычных сослуживцев. Решив пресечь флирт в зародыше, ревнивец выяснил, где проживает предполагаемый соперник в любви, однажды вечером приехал к его дому на своем «Мерседесе» и вызвал на улицу поговорить по-мужски.

Разговор состоялся в салоне иномарки, которую водитель припарковал на улице сержанта Мишина. И вышел недлинным, в отличие от кухонного ножа, который визитер приставил к горлу ошалевшего от неожиданности калининградца. Тот решил дорого подать свою жизнь, между мужчинами завязалась борьба, в ходе которой (совершенно случайно, как он теперь утверждает) обладатель ножа дважды полоснул им противника - по верхней конечности и лицу. После чего открыл дверь и приказал убираться.

Как известно, действующее законодательство категорически не одобряет подобных искренних, но грубых методов сохранения семьи. Поэтому электромонтажник теперь проходит обвиняемым по уголовному делу об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью с перспективой лишится свободы на срок до 2 лет. Но самое интересное, что его отношения с женой после всего произошедшего укрепились, как никогда. А порезанный коллега женщины, по слухам, поспешил уволиться.