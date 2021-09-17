В Калининградской области построят санаторий и гостиницу на 1000 мест

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Региональные заявки на предоставление инфраструктурных кредитов для четырех регионов рассмотрели за заседании Правительства России 16 сентября. Калининградской области одобрили кредит на 3,1 млрд рублей, который направят на софинансирования создания инженерной инфраструктуры для развития туризма на побережье.

«В рамках проекта будет построен санаторно-курортный комплекс, включающий санаторий на 800 мест, гостиница на 200 номеров, другие оздоровительные комплексы, а также коммерческие площади для сдачи в аренду, в том числе под детский образовательный центр, ремесленнические мастерские, торговые ряды, - сообщается на сайте правительства. - Общая площадь создаваемых в рамках проекта объектов составит 115,8 тыс. кв. метров».

В правительстве отметили, что также будет решен вопрос с обеспечением природным газом комбината «Ладога» Росрезерва и детского круглогодичного спортивно-оздоровительного центра в поселке Филино Светлогорского района. Это снимет существующие ограничения по подключению потребителей прибрежной части области.

Еще одна часть инфраструктурного кредита предназначена для реализации инновационного проекта «Центр опережающего развития «Карбоновая долина». Конкретно - на финансирование строительства станции водоподготовки в Янтарном.