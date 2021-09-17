«Безопасный город» опубликовал видео ДТП с электросамокатами на улицах Калининграда

Подборка записей ДТП появилась в официальной группе учреждения «Безопасный город». В объектив камер попали несколько происшествий с участием электросамокатов. В большинстве случаев, судя по видео, виноватыми оказывались сами водители самокатов, которые не всегда в состоянии справиться с управлением.

С начала года ГИБДД зафиксировала уже 12 аварий с новым видом электротранспорта, которые закончились ранениями. В 5 случаях у любителей самокатов, попавших в ДТП, вообще не было права управления. Один из водителей электросамоката, находившийся в состоянии опьянения, скончался от полученных при падении травм.