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Происшествия17 сентября 2021 15:23

«Безопасный город» опубликовал видео ДТП с электросамокатами на улицах Калининграда

Чаще всего, виноватыми оказываются водители двухколесного транспорта
Николай Литвинов
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Подборка записей ДТП появилась в официальной группе учреждения «Безопасный город». В объектив камер попали несколько происшествий с участием электросамокатов. В большинстве случаев, судя по видео, виноватыми оказывались сами водители самокатов, которые не всегда в состоянии справиться с управлением.

С начала года ГИБДД зафиксировала уже 12 аварий с новым видом электротранспорта, которые закончились ранениями. В 5 случаях у любителей самокатов, попавших в ДТП, вообще не было права управления. Один из водителей электросамоката, находившийся в состоянии опьянения, скончался от полученных при падении травм.

«Безопасный город» опубликовал видео ДТП с электросамокатами на улицах Калининграда