Минздрав опубликовал график работы пунктов вакцинации в Калининграде с 18 по 24 сентября

. Фото: Александр Подгорчук

В региональном минздраве рассказали, как в Калининграде будут работать пункты вакцинации от коронавируса и гриппа с 18 по 24 сентября включительно.

Иммунизация будет проводиться по живой очереди в следующих мобильных пунктах:

- торговом центре «Балтия-молл» (Приморское кольцо, 2, ориентир – восточный вход) ежедневно с 10 до 20 часов с перерывом с 14.30 до 15.15;

– на пл. Победы – 18-19 сентября с 10 до 15 часов, 20-24 сентября – с 10 до 20 часов;

– во Дворце спорта «Янтарный» (ул. Согласия, 39) – 18 сентября с 10 до 18 часов, 20-24 сентября – с 12 до 20 часов;

– на площадке перед ТЦ «Вестер» (ул. Интернациональная, 76) – 20-24 сентября с 10 до 20 часов.

Также работа передвижных пунктов вакцинации организуется в каждом муниципалитете. Расписание их работы размещается на сайтах администраций, на страницах местных газет и непосредственно в поликлиниках.