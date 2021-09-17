Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество17 сентября 2021 16:05

Житель Гусева получил 4 месяца колонии за неуплату алиментов

Мужчина задолжал детям 1,3 млн рублей
Виктор Сергеев
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Фото: Александр Подгорчук

Жителя Гусева приговорили к лишению свободы за неуплату алиментов. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Мужчина должен был выплачивать алименты на содержание шестерых детей, однако уклонялся от возложенной на него судом обязанности. Горе-отца сначала отправили на обязательные работы, однако должных выводов для себя не сделал, в результате задолженность по алиментам составила более 1,3 млн рублей.

На него завели уголовное дело, которое закончилось лишением свободы на 4 месяца в колонии общего режима.