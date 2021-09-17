Житель Гусева получил 4 месяца колонии за неуплату алиментов

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Жителя Гусева приговорили к лишению свободы за неуплату алиментов. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Мужчина должен был выплачивать алименты на содержание шестерых детей, однако уклонялся от возложенной на него судом обязанности. Горе-отца сначала отправили на обязательные работы, однако должных выводов для себя не сделал, в результате задолженность по алиментам составила более 1,3 млн рублей.

На него завели уголовное дело, которое закончилось лишением свободы на 4 месяца в колонии общего режима.