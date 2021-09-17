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Общество17 сентября 2021 17:48

В Калининграде присяжные вынесли обвинительный вердикт организатору убийства «последнего табачного короля»

Александр Лыхенко единодушно признан виновным в организации убийства и не заслуживающим снисхождения
Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде присяжные вынесли обвинительный вердикт организатору убийства бизнесмена Александра Попова. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В 2013 году Александр Лыхенко решил убить мужа своей знакомой - «последнего табачного короля» Александра Попова. Для этого он отправился в Кишинев, где предложил своему 48-летнему знакомому, гражданину Молдовы Константину Жалдаку, убить Попова за 10 тысяч евро. Вскоре наемник прилетел в Калининград и убил бизнесмена около поселка Кузнецкое. Лыхенко присутствовал при убийстве, а затем скрывал следы преступления.

Вердиктом присяжных заседателей Лыхенко единодушно признан виновным в организации убийства и не заслуживающим снисхождения.

В 2017 году исполнитель убийства Жалдак получил 13 лет строгого режима, предусмотрительно перед этим заключив досудебное соглашение о сотрудничестве.