Под Калининградом 84-летний велосипедист не спешился на зебре и поплатился

Езда на велосипеде по зебре - под запретом! Фото: Иван МАКЕЕВ

В пятницу, 17 сентября в Светлом произошло ДТП с участием автомобиля и велосипедиста. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция в Инстаграм.

- По улице Советской двигался автомобиль «Фольксваген» под управлением 21-летнего водителя, который совершил наезд на 84-летнего велосипедиста, - сообщает дорожная полиция. – Велосипедист пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля, не спешившись.

В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения.

Понадобилась ли помощь медиков пожилому человеку - не сообщается.

ВАЖНО! Госавтоинспекция напоминает, что велосипедистам запрещено пересекать пешеходный переход на велосипеде, для этого он должен спешиться и перейти по зебре пешком, ведя велосипед рядом. Водителям автомобилей необходимо быть предельно внимательными и снижать скорость при подъезде к пешеходному переходу, быть готовыми в любой момент к торможению.