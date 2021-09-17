В избиркоме Калининградской области рассказали о явке в первый день голосования

Средняя явка по Калининградской области в первый день голосования составила 9,59%. Фото: СОЦСЕТИ

В избирательной комиссии Калининградской области назвали самые активные муниципалитеты в первый день голосования.

- На выборах депутатов Государственной Думы средняя явка по региону составила 9,59%, - отметили в областном избиркоме.

Наибольшая явка: в Балтийском городском округе – 22,43% и в Янтарном округе - 18,67% Около 14% избирателей проголосовали в Гусевском, Зеленоградском, Неманском, Пионерском, Светлогорском, Ладушкинском, Мамоновском городских округах.

А вот меньше всего избирателей проголосовало в Гурьевском городском округе.

По избирательному округу №98 – 3,76%, по избирательному округу №97 – 6,73%.

В Калининграде явка следующая:

- Ленинградский район 6,78%,

- Московский район - 6,64%,

- Центральный район - 9,23%

Средняя явка на выборах депутатов Калининградской областной Думы составила 9,19%.

Наибольшая явка по округу №10, это Балтийский городской округ – 19,57% В большинстве округов явка составила от 10% до 13%. В округах, которые образованы в Калининграде, явка в среднем от 5% до 7%.

Избирательные участки закрылись в 20.00. Завтра в 8.00 они снова будут открыты для проведения голосования.