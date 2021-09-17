В первый день голосования в региональную Общественную палату поступило 8 обращений калининградцев

В первый день голосования калининградские общественники зафиксировали лишь 8 обращений жителей региона. Фото: Олег ЗОЛОТО

В первый день голосования в Общественную палату Калининградской области обратились 8 жителей региона. Об этом сообщили в аппарате палаты.

- Калининградцы и жители области уточняли номера и адреса своих избирательных участков, - пояснили причину обращений на горячую линии региональной общественной палаты.

Руководитель Общественной палаты Калининградской области Игорь Селиванов, участвуя в брифинге Ситуационного центра Общественной палаты РФ по общественному контролю за выборами, отметил, что «первый день голосования в регионе начался хорошо».

- Каких-либо серьезных замечаний нет, были лишь небольшие технические проблемы, которые решались в течение 5-10 минут, - отметил глава региональной Общественной палаты.

Напомним, накануне выборов, 16 сентября, в Калининграде на базе Общественной палаты заработал Центр общественного наблюдения за ходом голосования.

Ранее избирком Калининградской области сообщил о явке в первый день голосования.

ВАЖНО!

Горячая линия Общественной палаты Калининградской области работает с 08.00 до 20.00 все дни голосования. Операторы - сотрудники аппарата палаты и адвокаты Адвокатской палаты Калининградской области.

Телефоны горячей линии: 8 (4012) 91 92 09, 95 55 83.