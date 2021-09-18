В Калининграде пропала 11-летняя школьница

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

ОМВД России по Зеленоградскому району разыскивает 11-летнюю Маргариту Илица, которая 16 сентября около 14.00 уехала (предположительно на электричке) из поселка Муромское Зеленоградского района в сторону Гурьевского района. В 19 часов того же дня находилась в районе улицы Гагарина в Калининграде.

Приметы разыскиваемой: на вид 11-13 лет, рост 160 см, короткая стрижка, обесцвеченные волосы, виски сбриты.

Одета: темная рубашка, черные штаны с карманами по бокам, свободные. При себе был школьный рюкзак, серо-черно-белый с разводами.

В случае если вы обладаете информацией о местонахождении Маргариты, просьба незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8 (40150) 3-25-32, 89814626987, 89210055453, либо 02, 102.