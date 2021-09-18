Калининградцы задолжали по имущественным налогам 170 млн рублей

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Фото: Александр Подгорчук
В Калининграде сформировался большой объем задолженность перед бюджетом по имущественным налогам. Горожане недоплатили 170 млн рублей, эти средства могли быть направлены на строительство школ, детсадов и благоустройство территорий, сообщает пресс-служба мэрии.
В 2020 год в Калининграде с учетом средств налогоплательщиков отремонтировали более 23 километров дорог, благоустроили 20 дворов и отремонтировали более 60 детских площадок.
«Важно понимать, что вовремя уплаченные налоги дают возможность создать комфортную городскую среду», - заявили в пресс-службе мэрии Калининграда.