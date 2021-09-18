Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 сентября 2021 11:24

Калининградцы задолжали по имущественным налогам 170 млн рублей

Виктор Сергеев
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде сформировался большой объем задолженность перед бюджетом по имущественным налогам. Горожане недоплатили 170 млн рублей, эти средства могли быть направлены на строительство школ, детсадов и благоустройство территорий, сообщает пресс-служба мэрии.

В 2020 год в Калининграде с учетом средств налогоплательщиков отремонтировали более 23 километров дорог, благоустроили 20 дворов и отремонтировали более 60 детских площадок.

«Важно понимать, что вовремя уплаченные налоги дают возможность создать комфортную городскую среду», - заявили в пресс-службе мэрии Калининграда.