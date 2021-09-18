Избирком проверит сообщение о подкупе избирателей на окраине Калининграда

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Областная избирательная комиссия проверит информацию о подкупе избирателей на одном из избирательным участков в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба избиркома.

Накануне в соцсетях было опубликовано видео о том, что в поселке им. А. Космодемьянского покупают голоса избирателей за 500 рублей.

«Избирательная комиссия Калининградской области оперативно направила информацию в УМВД России по Калининградской области для дальнейшего выяснения обстоятельств и проведения проверки установления факта подкупа избирателей», - заявили в пресс-службе избиркома.