Власти заявили, что дома в центре Калининграде не будут сносить

. Фото: Александр Подгорчук

Региональные власти фиксируют большое количество сообщений в социальных сетях о предстоящем сносе домов в центре Калининграда в рамках реновации. Это информация не соответствует действительности, заявил руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

«Реновации в Калининграде не будет. Такая программа требовала бы серьезного увеличения этажности новых домов и роста нагрузки на инженерную и социальную инфраструктуру. Мы же хотим сохранить соразмерность среды города человеку», - заявил Лысков.