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Общество18 сентября 2021 13:04

Власти заявили, что дома в центре Калининграде не будут сносить

Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

Региональные власти фиксируют большое количество сообщений в социальных сетях о предстоящем сносе домов в центре Калининграда в рамках реновации. Это информация не соответствует действительности, заявил руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

«Реновации в Калининграде не будет. Такая программа требовала бы серьезного увеличения этажности новых домов и роста нагрузки на инженерную и социальную инфраструктуру. Мы же хотим сохранить соразмерность среды города человеку», - заявил Лысков.