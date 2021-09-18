19 школьников, 10 студентов: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Архив "КП"
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 205 новых случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 171 случай ОРВИ, 11 пневмоний и 23 бессимптомных случая.
Среди заболевших:
- 39 пенсионеров;
- 5 работников образования;
- 4 медицинских работников;
- 13 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 8 работающих на промышленных предприятиях
- 11 работников транспортных предприятий, водителей;
- 10 работников предприятий пищевой промышленности;
- 2 сотрудника банков;
- 1 сотрудник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг;
- 1 сотрудник охранных предприятий;
- 1 сотрудник организации по оказанию бытовых услуг;
- 1 работник предприятия ЖКХ;
- 25 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
-3 неорганизованных ребенка до 6 лет;
- 9 воспитанника д/с;
- 19 школьников;
- 10 студентов (БФУ; Советский технический колледж;колледж сервиса и туризма; Ранхигс; КГТУ)
- 43 неработающих.