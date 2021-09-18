19 школьников, 10 студентов: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Архив "КП"

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 205 новых случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 171 случай ОРВИ, 11 пневмоний и 23 бессимптомных случая.

Среди заболевших:

- 39 пенсионеров;

- 5 работников образования;

- 4 медицинских работников;

- 13 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 8 работающих на промышленных предприятиях

- 11 работников транспортных предприятий, водителей;

- 10 работников предприятий пищевой промышленности;

- 2 сотрудника банков;

- 1 сотрудник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг;

- 1 сотрудник охранных предприятий;

- 1 сотрудник организации по оказанию бытовых услуг;

- 1 работник предприятия ЖКХ;

- 25 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

-3 неорганизованных ребенка до 6 лет;

- 9 воспитанника д/с;

- 19 школьников;

- 10 студентов (БФУ; Советский технический колледж;колледж сервиса и туризма; Ранхигс; КГТУ)

- 43 неработающих.