В избиркоме Калининграда назвали муниципалитеты, где голосуют активнее

В Калининграде голосуют менее активно, чем, например, в Балтийске.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В воскресенье, 19 сентября в Калининграде в 8.00 заработали участки для голосования. Начался третий финальный день выборов.
Накануне вечером избирательная комиссия Калининградской области сообщила данные явки за два дня голосования.
- На выборах депутатов Государственной Думы средняя явка по региону составила 25,53%, - отметили в избиркоме.
Наибольшая явка:
- в Ладушкинском городском округе – 41,43%,
- в Балтийском городском округе – 39,88%,
- в Неманском городском округе – 37,96%,
- в Янтарном городском округе – 34,68%.
Меньше всего избирателей проголосовало:
- в Московском районе Калининграда – 19,46%,
- в Ленинградском районе Калининграда – 20%,
- в Полесском городском округе 23,14%.
Средняя явка на выборах депутатов Калининградской областной Думы составила 24,26%
Наибольшая явка:
- по округу №10 (Балтийский городской округ) – 38,06%,
- по избирательному округу №17 (Гусевский и Озерский городские округа) – 35,31%,
- по округу №19 (Гвардейский и Правдинский городские округа) - 35,21%.