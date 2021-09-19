В избиркоме Калининграда назвали муниципалитеты, где голосуют активнее

В Калининграде голосуют менее активно, чем, например, в Балтийске. Фото: Олег ЗОЛОТО

В воскресенье, 19 сентября в Калининграде в 8.00 заработали участки для голосования. Начался третий финальный день выборов.

Накануне вечером избирательная комиссия Калининградской области сообщила данные явки за два дня голосования.

- На выборах депутатов Государственной Думы средняя явка по региону составила 25,53%, - отметили в избиркоме.

Наибольшая явка:

- в Ладушкинском городском округе – 41,43%,

- в Балтийском городском округе – 39,88%,

- в Неманском городском округе – 37,96%,

- в Янтарном городском округе – 34,68%.

Меньше всего избирателей проголосовало:

- в Московском районе Калининграда – 19,46%,

- в Ленинградском районе Калининграда – 20%,

- в Полесском городском округе 23,14%.

Средняя явка на выборах депутатов Калининградской областной Думы составила 24,26%

Наибольшая явка:

- по округу №10 (Балтийский городской округ) – 38,06%,

- по избирательному округу №17 (Гусевский и Озерский городские округа) – 35,31%,

- по округу №19 (Гвардейский и Правдинский городские округа) - 35,21%.