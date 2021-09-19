В Калининграде пожарные уберегли жилой дом от возгорания

Пожарные уберегли жилой дом на улице Коммунистической в Калининграде от беды. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В Главном управлении МЧС РФ по Калининградской области сообщили детали пожара, случившегося на улице Коммунистической в Калининграде в субботу, 18 сентября.

- В трехэтажном многоквартирном жилом доме размерами 40х20 метров, с одноэтажной пристройкой из бетонных плит с бетонной крышей, крытой рубероидом, размером 10х10м, в подвальном помещении пристройки горели бытовые отходы, - рассказали в пресс-службе.

Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным.

Пострадавших нет.

На место происшествия выезжал пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-4 в составе 6 человек и 1 единицы техники.