Туроператор сравнил Калининград с курортами российского юга

В Калининграде, как и на курортах российского юга, встречаются навязчивые гиды-самозванцы. Фото: Александр Подгорчук

Председателя Ассоциации предприятий индустрии туризма Калининградской области и директора турфирмы «Юнона» Светлана Слепенок в интервью в «РБК Калининград» сравнила Калининград с курортами российского юга.

- Пандемийное время и закрытие границ сыграло нам на руку, - считает Светлана Слепенок. - Мы очень хорошо выглядим по сравнению с другими регионами страны, особенно с курортами Краснодарского края, Крыма и Кавказа.

По мнению эксперта, «элементы юга» у нас появляются, но в целом мы выглядим «более причесанными».

- У нас тоже появляются такие элементы юга, которые не нравятся ни нам, ни людям — гиды-индивидуалы, которые стоят с досками на груди, таксисты-экскурсоводы, навязчивые услуги фотографов, громкая музыка а ля «Ласковый май». Они появляются, но все равно не в таком количестве как на юге. Мы выглядим более причесанными, качество услуг лучше, хороший транспорт для экскурсионки у туроператоров, и, как правило, хорошие профессиональные гиды.

Светлана Слепенок отметила также, что рынок быстро перестраивается под запросы российского туриста.

- Он требует индивидуальных и пешеходных экскурсий, новых продуктов: еатрализованных экскурсий, экскурсий-променадов в виде иммерсивных спектаклей. И они появляются, - заявила эксперт.

По данным издания, прошедший туристический сезон стал рекордным для Калининградской области. Заполняемость отелей достигала 95-100%, турпоток оценивается в 2 миллиона приезжих.