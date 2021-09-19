Ученые БФУ нашли способ повысить иммунитет пшеницы

В Калининграде знают, как повысить урожай пшеницы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ученые Института живых систем БФУ имени Канта пришли к выводу, что одним из способов повышения устойчивости растений является создание барьерных структур, которые обеспечат неспецифический иммунитет растения. Об этом сообщается на сайте вуза.

- В качестве такого «иммунного» барьера может выступать фенольный полимер – лигнин, - уверены калининградские исследователи.

Благодаря этому соединению внутренняя клеточная стенка растений становится прочнее, а само растение более жизнеспособным и устойчивым.

- Именно с недостатком лигнина связан такой феномен как полегание пшеницы, что ведет к потери значительной части урожая, - уточнили в вузе.