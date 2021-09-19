Под Калининградом водитель «Ниссана» врезался в отбойник

Водитель не справился с управлением и угодил в металлическое дорожное ограждение. Фото: Инстаграм.

В воскресенье, 19 сентября в 00 часов 10 минут на первом километре автодороги «Ушаково-Светлое» произошла авария. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция в Инстаграме.

- 39-летний водитель, управляя автомобилем марки «Ниссан», двигаясь со стороны поселка Ушаково в направлении поселка Светлое, не справился с управлением и совершил наезд на металлическое дорожное ограждение слева по ходу движения, - рассказали в ГАИ.

В результате ДТП водитель получил телесные повреждения.