Под Калининградом водитель «Ниссана» врезался в отбойник

Водитель не справился с управлением и угодил в металлическое дорожное ограждение.
Фото: Инстаграм.
В воскресенье, 19 сентября в 00 часов 10 минут на первом километре автодороги «Ушаково-Светлое» произошла авария. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция в Инстаграме.
- 39-летний водитель, управляя автомобилем марки «Ниссан», двигаясь со стороны поселка Ушаково в направлении поселка Светлое, не справился с управлением и совершил наезд на металлическое дорожное ограждение слева по ходу движения, - рассказали в ГАИ.
В результате ДТП водитель получил телесные повреждения.