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Общество19 сентября 2021 12:31

Под Калининградом водитель «Ниссана» врезался в отбойник

Происшествие зафиксировано в ночь на воскресенье, 19 сентября
Надежда РЖЕВСКАЯНадежда РЖЕВСКАЯ
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Водитель не справился с управлением и угодил в металлическое дорожное ограждение.

Водитель не справился с управлением и угодил в металлическое дорожное ограждение.

Фото: Инстаграм.

В воскресенье, 19 сентября в 00 часов 10 минут на первом километре автодороги «Ушаково-Светлое» произошла авария. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция в Инстаграме.

- 39-летний водитель, управляя автомобилем марки «Ниссан», двигаясь со стороны поселка Ушаково в направлении поселка Светлое, не справился с управлением и совершил наезд на металлическое дорожное ограждение слева по ходу движения, - рассказали в ГАИ.

В результате ДТП водитель получил телесные повреждения.