В избиркоме Калининграда прокомментировали информацию об отключении электричества на Сельме

Даже секундное отключение электричества сказалось бы на работе КОИБов, что не смогли бы не заметить в избиркоме Калининграда. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воскресенье, 19 сентября примерно в 10 часов в соцсетях появились сообщения об отключении электричества в микрорайоне «Сельма». Калининградцы недоумевали, дескать, а как же без электричества на участках могут работать КОИБы (комплексы обработки избирательных бюллютеней)?

В избирательной комиссии Калининградской области проверили информацию и заверили, что в промежутке с 9.50 до 10.30 на участках, расположенных в микрорайоне «Сельма», отключения электроэнергии не зафиксировано.

- По камерам посмотрели часть участков - 40-я гимназия, спорткомплекс «Янтарный», на Горького и другие - свет в этот период, как и сейчас, есть. Люди голосуют. Все в порядке, - заверили в пресс-службе комиссии.

В избиркоме уточнили, что «на участках с КОИБами даже секундное отключение было бы заметно, мы бы знали о таком».