Росгвардейцы задержали двух калининградцев, напавших на охранника торгового центра

На помощь к охраннику торгового центра пришли сотрудники Росгвардии. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В региональном управлении Росгвардии сообщили подробности нападения двух бойких калинградцев на охранника торгового центра.

- В ночное время в торговом центре на Ленинском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации, - прокомментировали в пресс-службе. - Через несколько минут к охраняемому объекту прибыл наряд группы задержания и пресек противоправные действия двух агрессивно настроенных мужчин, которые в холле здания оказывали физическое сопротивление охраннику торгового центра.

Двое молодых людей, 2001 года рождения, «с видимыми признаками алкогольного опьянения», отказывались выполнять законные требования охранника покинуть здание после закрытия и начали пинать ногами стеклянные витрины магазинов.

- Остановить агрессоров мужчине не удалось, они накинулись на него и нанесли телесные повреждения, - отметили в Росгвардии.

Ущерб, нанесенный имуществу торгового центра, устанавливается. Задержанные доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.