Коронавирус в Калининграде: 12 пневмоний и 6 смертей

Из 209 заболевших у двенадцати коронавирус протекает как пневмония. Фото: Олег УКЛАДОВ

Региональный оперштаб сообщил свежие данные о том, как калининградцы переносят коронавирус.

- За последние сутки в регионе зарегистрировано 209 случаев коронавирусной инфекции, - отметили в оперштабе. - В структуре: 178 ОРВИ, 12 пневмония, 19 бессимптомных.

Среди заболевших:

- 53 пенсионера;

- 43 неработающих;

- 30 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 27 школьников;

- 11 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 9 работающих на промышленных предприятиях;

- 9 студентов (БФУ; колледж агротехнологии и природопользования; ГПК;

техникум мехатроники и пищевой индустрии; Советский технический колледж; колледж предпринимательства; Ранхигс ; КГТУ);

- 6 работников транспортных предприятий, водителей;

- 4 работника образования;

- 3 работников предприятий пищевой промышленности;

- 3 воспитанника д/с;

- 3 сотрудника охранных предприятий;

- 3 работника с/х;

- 1 сотрудник банка;

- 1 работник предприятия ЖКХ;

- 1 сотрудник учреждений культуры и досуга;

- 1 неорганизованный ребёнок до 6 лет;

- 1 медицинский работник.

Количество летальных случаев, по данным Министерства здравоохранения Калининградской области, - 765. За последние сутки подтвердилось 6 смертей в результате заражения COVID-19.