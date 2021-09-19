Коронавирус в Калининграде: 12 пневмоний и 6 смертей

Из 209 заболевших у двенадцати коронавирус протекает как пневмония.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Региональный оперштаб сообщил свежие данные о том, как калининградцы переносят коронавирус.
- За последние сутки в регионе зарегистрировано 209 случаев коронавирусной инфекции, - отметили в оперштабе. - В структуре: 178 ОРВИ, 12 пневмония, 19 бессимптомных.
Среди заболевших:
- 53 пенсионера;
- 43 неработающих;
- 30 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 27 школьников;
- 11 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 9 работающих на промышленных предприятиях;
- 9 студентов (БФУ; колледж агротехнологии и природопользования; ГПК;
техникум мехатроники и пищевой индустрии; Советский технический колледж; колледж предпринимательства; Ранхигс ; КГТУ);
- 6 работников транспортных предприятий, водителей;
- 4 работника образования;
- 3 работников предприятий пищевой промышленности;
- 3 воспитанника д/с;
- 3 сотрудника охранных предприятий;
- 3 работника с/х;
- 1 сотрудник банка;
- 1 работник предприятия ЖКХ;
- 1 сотрудник учреждений культуры и досуга;
- 1 неорганизованный ребёнок до 6 лет;
- 1 медицинский работник.
Количество летальных случаев, по данным Министерства здравоохранения Калининградской области, - 765. За последние сутки подтвердилось 6 смертей в результате заражения COVID-19.