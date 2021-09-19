В Калининграде хранение сейф-пакетов для голосования в деревянном шкафу нарушением не признано

Не все сейф-пакеты для голосования поместились в металлических сейфах. Фото: Избирательная комиссия Калининградской области

В избирательной комиссии Калининградской области прокомментировали появившееся сообщение в соцсетях о хранении сейф-пакетов не в сейфах, как положено, а в деревянном шкафу.

- На УИК №363 сейф-пакеты действительно находились в деревянном шкафу, - отметили в региональном избиркоме. - Сейф-пакеты лежали в шкафу, потому как в металлические сейфы они уже не помещались. При этом деревянный шкаф опломбирован и находится в зоне видимости камер.

Также гарантией законности хранения сейф-пакетов в шкафу под замком и пломбой считается круглосуточное дежурство на участке полиции.