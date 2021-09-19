В избиркоме Калининграда сообщили свежие данные о явке

По последним данным, явка избирателей в Калининградской области составляет чуть более 34%. Фото: Олег ЗОЛОТО

В избиркоме Калининграде сообщили данные о явке избирателей на 15 часов.

Так, на выборах депутатов Государственной думы средняя явка по региону составила 34,38%

- Наибольшая явка в Ладушкинском городском округе – 56,62%, Мамоновском городском округе – 48,67%, Балтийском городском округе – 47,81% и Правдинском городском округе – 46,00%, - сообщили в избиркоме.

В Калининграде явка следующая:

- Ленинградский район – 27,46%;

Московский район – 29,42%;

- Центральный район – 32,86%;

И о выборах депутатов Областной Думы.

- Средняя явка на выборах депутатов Калининградской областной Думы составила 33,73%, - отметили в пресс-службе комиссии. - Наибольшая явка по округу №10, это Балтийский городской округ – 45,28%, в одномандатном округе №19 (Гвардейский и Правдинский городские округа) – 44,53%, в одномандатном округе №17 (Гусевский и Озерский городские округа) – 43,91%.

В округах, которые образованы в Калининграде, явка в среднем от 20% до 33%.