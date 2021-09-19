Глава избиркома Калининградской области назвала явку на выборы «привычной для региона»

Инесса Винярская во время выступления на марафоне "Выборы 2021". Фото: Избирательная комиссия Калининградской области

Председатель избирательной комиссии Калининградской области Инесса Винярская во время трансляции марафона «Выборы 2021», организованной региональной Общественной палатой, назвала явку избирателей «привычной для региона»

- На 18.00 явка составила 40%, - уточнила глава регионального избиркома. – Это стандартная, привычная явка. Будем говорить, что она на уровне 2016 года, когда мы также выбирали депутатов Государственной думы.

Инесса Винярская также прокомментировала трехдневный формат голосования.

- Чисто по-человечески, мне бы тоже хотелось, чтобы голосование проходила в один день, - призналась глава областного избиркома. – Но мы живем в новых реалиях, в новых условиях, и главная мысль, которая заложена именно в трехдневное голосование, - чтобы на участках не было большого скопления людей. И хочу поблагодарить всех своих коллег за организацию работы с избирателями на участках: за три дня мы не получили ни одной жалобы на нехватку одноразовых масок, ручек. Всем всего хватило.

По словам Инессы Винярской, за три дня голосования региональный избирком получил 43 жалобы.

- Что касается работы горячей линии, то, она, как и положено, была горячей, - отметила председатель. - Спрашивали о разном. Где мой участок? Почему мне дали два бюллетеня, а рядом человеку – пять. Почему в кабинках шторки приоткрыты, это же нарушает тайну голосования? Почему в одной кабинке горит свет, а в другой – нет? Почему в одной кабинке есть лупа, а в другой – нет? Мы все это избирателям разъясняли.

Не оставил без реакции областной избирком и сообщение о «голосовании на пеньках».

- Мы жестко на такие сообщения реагировали, - рассказала Инесса Винярская. – Один из избирателей пригласил комиссию на дом. Члены комиссии приехали. В дом хозяева в связи с эпидемиологической ситуацией никого приглашать не стали, предложили проголосовать на участке этого частного дома. Голосование прошло. И тут же появились сообщения, что в Калининградской области выборы проходя на пеньках, мол, Элла Памфилова обещала, что такого не будет. Мы не оставляли такие сообщения без внимания.