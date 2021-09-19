В Калининграде возможностью наблюдать за участками по ночам воспользовался представитель только одной партии

Центр общественного наблюдения впервые заработал в Калининграде, возможно, по этой причине не все оценили его возможности. Фото: Надежда РЖЕВСКАЯ

За избирательными участками в Калининградской области можно было наблюдать и днем, и ночью, зарегистрировавшись для работы в Центре общественного наблюдения. Новый центр заработал в Калининграде 16 сентября.

По словам председателя Общественной палаты Калининградской области Игоря Селиванова, всего заявки на работу в новом Центре подали представили четырех партий.

- Центр общественного наблюдения работает круглосуточно, - отметил Игорь Селиванов во время трансляции марафона «Выборы 2021». – И по ночам здесь дежурил только представитель партии ЛДПР. Он всю прошлую ночь здесь находился, днем, в воскресенье, чуть отдохнул, и предстоящую ночь снова будет находиться в Центре, будет сидеть до последнего протокола.

Игорь Селиванов отметил также, что за три дня работы горячей линии при Общественной палате Калининградской области поступило 16 обращений.

- В 2016 году во время выборов за один день мы получили 63 звонка, за три дня голосования по поправкам Конституции – 74 звонка, за эти три дня – 16 обращений. Это говорит о том, что избирательные комиссии учли недочеты прошлых кампаний, этих недочетов сегодня гораздо меньше, - отметил Игорь Селиванов.