Очевидцы: под Неманом сбили не женщину, а 15-летнего подростка

Случившееся около поселка Акулово обсуждают в соцсетях. Фото: СОЦСЕТИ

В социальных сетях продолжают обсуждать ДТП, случившееся в воскресенье, 19 сентября, у поселка Акулово Неманского городского округа. По данным очевидцев, на перекрестке автомобиль сбил человека. Пострадавшего госпитализировали.

Подписчики группы «Инцидент Советск» во ВКонтакте единодушны: на перекрестке, где произошла авария, пора устанавливать «лежачих полицейских».

- Там давно пора «лежачих полицейских» ставить, это опасный перекресток, - считает подписчица по имени Ольга. - Зебра для водителей иногда ни о чем не говорит.

Жительница тех мест также поделилась своими впечатлениями о поведении водителей.

- Вчера нужно было перейти дорогу по «пешеходке» с акуловской стороны на остановку на Советск, стою уже на зебре, - пишет все та же Ольга. - Водителю, который должен остановиться слева от меня, было все равно, он продолжил движение на приличной скорости. При этом машины, идущие на Советск, с другой стороны дороги, уже остановились и уступали мне как положено. Вот и переходи тут дорогу!

Подписчики группы утверждают, что автомобиль сбил не женщину, как сообщалось в первые часы после аварии, а 15-летнюю девушку.

- Видела своими глазами, - призналась Алина. - Мы с подругами собирались с ней (пострадавшей. - Ред.) идти гулять в Советск. Перед тем как поехать, созвонились и договорились, что она идет на остановку. И вот только мы на автобусе начали подъезжать к Акулово, автобус резко затормозил, потому что машина начала ехать быстро, на автобус. И когда Кристина (15 лет), моя подруга, начала переходить дорогу, ее сбила машина. У нее перелом руки и ноги.

Официальных комментариев от региональной Госавтоинспекции пока не поступало.