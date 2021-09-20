В Калининградской области на выборы в Госдуму пришли 40,47% избирателей

В Калининградской области на 18.00 воскресенья, 19 сентября, на выборы в Госдуму пришли 40,47% избирателей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выборы депутатов Государственной Думы восьмого созыва проходили в России с 17 по 19 сентября. Всего на территории страны открылись 96 тысяч избирательных участков. Заранее зарегистрированные пользователи из семи регионов РФ могли проголосовать онлайн. Гражданам предстояло сделать выбор из 14 партий, представленных в избирательном бюллетене.

По данным ЦИК, признаны недействительными 8539 бюллетеней на 54 участках в 17 регионах страны. Речь идет об Адыгее, Башкирии, Калмыкии, Мордовии, Северной Осетии, Алтайском, Камчатском, Ставропольском краях, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Ленинградской, Московской, Самарской, Ульяновской, Челябинской областях и Москве.

Круглосуточным видеонаблюдением было охвачено 96% избирательных участков в России. Видеотрансляция была доступна в общественных штабах по наблюдению, которые были организованы в каждом регионе.

На текущий момент подсчет голосов в регионах России продолжается. По результатам обработки 15,12% протоколов, лидирует партия «Единая Россия» - 41,25%. Второе место занимает КПРФ - 23,88%, далее идут ЛДПР (9,06%), «Новые люди» (7,30%) и «Справедливая Россия - За правду!» (6,98%). Остальные партии набрали менее 5% голосов.