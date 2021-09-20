Калининградская «Балтика» в Москве обыграла «Спартак-2»

"Балтика" оказалась сильнее "Спартака-2". Фото: пресс-служба ФК "Балтика"

Встреча «Балтики» и «Спартака-2» прошла в Москве в воскресенье, 19 сентября. Игра получилась зрелищной и держала в напряжении до последних секунд. Так оценили результат в самом футбольном клубе «Балтика».

- В первом тайме могли отличиться Кузьмин (8-я и 14-я минуты), Альшин (12-я минута), защитник «Спартака-2» чуть не отправил мяч в собственные ворота (15-я минута). Хозяева тоже не давали скучать Максиму Бориско, который трижды спасал «Балтику» от верных голов, - отмечает пресс-служба клуба.

- После перерыва болельщики, среди которых своей активностью выделялся сектор балтийцев, стали очевидцами трех голов. Приятно отметить, что авторами двух из них стали наши парни. Вдвойне мы рады за местного воспитанника Владислава Лазарева, который не только закрепился в стартовом составе родной команды, но и стал регулярно забивать мячи. Любопытно, что голевой пас ему отдал еще один воспитанник областного футбола - Артем Макарчук, - сообщили в клубе. По признанию балтийцев, «Спартак-2» относится к серьезным соперникам.

Итог встречи такой: «Спартак-2» (Москва) - «Балтика» - 1:2.

В турнирной таблице «Балтика» занимает 11-ю строчку (из 20).

25 сентября калининградская футбольная команда встретится с «Аланией» (Владикавказ).