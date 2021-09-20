По предварительным подсчетам, в Калининградской области побеждает "Единая Россия".
Фото: Олег ЗОЛОТО
ЦИК опубликовала предварительные итоги выборов в Госдуму в Калининградской области. За ходом подсчетов голосов можно следить на сайте Центральной избирательной комиссии.
В Калининградской области голоса между партиями распределяются так:
«Единая Россия» — 40,59% (5 067 голосов);
КПРФ — 19,35% (2 416 голосов);
«Справедливая Россия — За правду» — 10,42% (1 301 голос);
ЛДПР — 9,43% (1 177 голосов);
«Новые люди» — 6,27% (783 голоса);
«Партия пенсионеров» — 4,20% (524 голоса);
«Яблоко» — 1,63% (203 голоса);
Партия «Коммунисты России» — 1,43% (179 голосов);
«Партия Родина» — 0,9% (113 голосов);
Партия свободы и справедливости — 0,74% (92 голоса);
«Партия Зелёная альтернатива» — 0,70% (88 голосов);
Партия «Зелёные» — 0,69% (86 голосов);
Партия роста — 0,26% (33 голоса);
Партия «Гражданская платформа» — 0,10% (12 голосов).
Предварительные итоги голосования в одномандатном избирательном округе № 97:
Андрей Колесник — 4 961;
Максим Булка — 2 144;
Семён Курбатов — 1 180;
Игорь Ревин — 1 072;
Александр Константинов — 1 024;
Витаутас Лопата — 683;
Геннадий Устименко — 351;
Андрей Раудсеп — 223.
Предварительные итоги голосования в одномандатном избирательном округе № 98:
Марина Оргеева — 4 483;
Дарья Анучина — 1 494;
Евгений Мишин — 1 015;
Юрий Шитиков — 717;
Екатерина Семёнова — 559;
Тамара Брагина — 536;
Наталья Коновалова — 443;
Дмитрий Новик — 265;
Игорь Плешков — 246;
Владимир Тимофеев — 181.
Явка избирателей составила 40,47 %. По данным избирательной комиссии Калининградской области на 1 июля 2021 года, количество избирателей в регионе составляет 822 129 человек. Для голосования в области была организована работа 561 участка (555 – стационарные, 6 – выездные).