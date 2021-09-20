По предварительным подсчетам, в Калининградской области побеждает "Единая Россия". Фото: Олег ЗОЛОТО

ЦИК опубликовала предварительные итоги выборов в Госдуму в Калининградской области. За ходом подсчетов голосов можно следить на сайте Центральной избирательной комиссии.

В Калининградской области голоса между партиями распределяются так:

«Единая Россия» — 40,59% (5 067 голосов);

КПРФ — 19,35% (2 416 голосов);

«Справедливая Россия — За правду» — 10,42% (1 301 голос);

ЛДПР — 9,43% (1 177 голосов);

«Новые люди» — 6,27% (783 голоса);

«Партия пенсионеров» — 4,20% (524 голоса);

«Яблоко» — 1,63% (203 голоса);

Партия «Коммунисты России» — 1,43% (179 голосов);

«Партия Родина» — 0,9% (113 голосов);

Партия свободы и справедливости — 0,74% (92 голоса);

«Партия Зелёная альтернатива» — 0,70% (88 голосов);

Партия «Зелёные» — 0,69% (86 голосов);

Партия роста — 0,26% (33 голоса);

Партия «Гражданская платформа» — 0,10% (12 голосов).

Предварительные итоги голосования в одномандатном избирательном округе № 97:

Андрей Колесник — 4 961;

Максим Булка — 2 144;

Семён Курбатов — 1 180;

Игорь Ревин — 1 072;

Александр Константинов — 1 024;

Витаутас Лопата — 683;

Геннадий Устименко — 351;

Андрей Раудсеп — 223.

Предварительные итоги голосования в одномандатном избирательном округе № 98:

Марина Оргеева — 4 483;

Дарья Анучина — 1 494;

Евгений Мишин — 1 015;

Юрий Шитиков — 717;

Екатерина Семёнова — 559;

Тамара Брагина — 536;

Наталья Коновалова — 443;

Дмитрий Новик — 265;

Игорь Плешков — 246;

Владимир Тимофеев — 181.

Явка избирателей составила 40,47 %. По данным избирательной комиссии Калининградской области на 1 июля 2021 года, количество избирателей в регионе составляет 822 129 человек. Для голосования в области была организована работа 561 участка (555 – стационарные, 6 – выездные).