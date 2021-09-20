Калининград вошел в десятку дешевых направлений отдыха на Новый год-2022

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Сайт бронирования жилья Tvil.ru определил, куда поехать на Новый год в России и где можно недорого отдохнуть на новогодних каникулах.

В топ-10 направлений для дешевого отдыха вошли Пицунда в Абхазии, а также в российские города Златоуст, Геленджик, Симферополь, Тверь, Санкт-Петербург, Пятигорск, Калининград, Пермь, Казань.

По статистике Tvil.ru, россияне бронируют отдых на новогодние каникулы от 3 до 8 ночей и тратят на проживание от 1 до 2,9 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего встретить Новый год в Пицунде, дороже - в Казани.

Список составлен на основании данных оплаченных заявок жилья туристами с 31 декабря 2021-го по 9 января 2022 года.

Десять самых дешевых направлений отдыха на Новый год-2022:

Пицунда - 1 000 рублей / 4 ночи;

Златоуст - 1 200 рублей / 5 ночей;

Геленджик - 1 500 рублей / 6 ночей;

Симферополь - 1 080 рублей / 3 ночи;

Тверь - 1 450 рублей / 4 ночи;

Санкт-Петербург - 2 069 рублей / 4 ночи;

Пятигорск - 2 406 рублей / 8 ночей;

Калининград - 2 745 рублей / 5 ночей;

Пермь - 2 900 рублей / 4 ночи;

Казань - 2 940 рублей / 4 ночи.