86 пенсионеров, 7 студентов: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 210 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 161 случай ОРВИ, 25 пневмоний и 21 бессимптомный случай.

Среди заболевших:

- 86 пенсионеров;

- 5 работников образования;

- 2 медицинских работника;

- 8 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 3 работающих на промышленных предприятиях

- 6 работников транспортных предприятий, водителей;

- 4 работника предприятий пищевой промышленности;

- 2 сотрудника банков;

- 3 работника предприятия ЖКХ;

- 23 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 2 неорганизованных ребенка до 6 лет,

- 3 воспитанника д/с;

- 7 студентов (БГА, Российский университет кооперации, техникум мехатроники и пищевой индустрии, Советский технический колледж, бизнес-колледж, КГТУ);

- 56 неработающих.