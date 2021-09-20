86 пенсионеров, 7 студентов: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 210 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 161 случай ОРВИ, 25 пневмоний и 21 бессимптомный случай.
Среди заболевших:
- 86 пенсионеров;
- 5 работников образования;
- 2 медицинских работника;
- 8 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 3 работающих на промышленных предприятиях
- 6 работников транспортных предприятий, водителей;
- 4 работника предприятий пищевой промышленности;
- 2 сотрудника банков;
- 3 работника предприятия ЖКХ;
- 23 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 2 неорганизованных ребенка до 6 лет,
- 3 воспитанника д/с;
- 7 студентов (БГА, Российский университет кооперации, техникум мехатроники и пищевой индустрии, Советский технический колледж, бизнес-колледж, КГТУ);
- 56 неработающих.