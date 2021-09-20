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Спорт20 сентября 2021 13:11

Калининградский борец греко-римского стиля выиграл всероссийские соревнования

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Нижегородской области прошел девятый национальный турнир «Кубок России среди кадетов» по одной из трех олимпийских дисциплин спортивной борьбы. В спорткомплексе города Бор память олимпийского чемпиона Анатолия Парфенова в девятый раз почтили более 500 представителей 54 регионов РФ в возрасте не старше 16 лет.

Одним из лучших стал студент училища олимпийского резерва Калининградской области Илья Коробочкин, который соперничал в весовой категории до 92 килограммов и выиграл пять встреч подряд.

Кандидат в мастера спорта оказался сильнее оппонентов из Московской, Ростовской, Воронежской областей, Чеченской Республики и Башкортостана. В финале он выиграл со счетом 2:1.