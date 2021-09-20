Авиакомпания Nordwind объявила о запуске рейсов Калининград - Берлин

. Фото: Александр Подгорчук

Российская авиакомпания Nordwind объявила о том, что с 13 октября запускает прямое регулярное авиасообщение между Калининградом и Берлином. Как сообщается на официальном сайте перевозчика, рейсы будут выполняться дважды в неделю, по средам и воскресеньям, на лайнере Embraer 190. Время в пути составит до 2 ч. 20 мин.

Объявлена и стоимость билетов. 13 октября из Калининграда в Берлин можно будет долететь по цене от 6858 рублей, обратно - от 9668 рублей. Затем тарифы изменятся: 7 ноября заплатить за перелет в Берлин нужно будет уже 7723 рубля.