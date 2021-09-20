Боец Джефф Монсон хочет открыть в Калининграде спортивную школу

Монсон в калининградском аэропорту. Фото: vk.com

Продолжается визит в Калининград известного бойца Джеффа Монсона. Спортсмен накануне провел мастер-класс, а в понедельник, 20 сентября, собирается посетить несколько спортивных залов. В планах у Монсона – открыть в Калининграде собственную школу. Об этом «Комсомолке» сообщил Дмитрий Заболотный, дважды чемпион мира по боевому самбо.

- Джефф хочет открыть в Калининграде собственную школу. Сегодня он посетит детдом и несколько простых спортивных залов подвального типа, - сказал Дмитрий.

Напомним, Джефф Монсон с семьей прилетел в Калининград 18 сентября. Он провел мастер-класс, посетил тренировку подростков в спортзале организации «Трезвые поколения» и стал крестным отцом калининградского малыша в храме Покрова Пресвятой Богородицы. Таинство совершил настоятель храма протоиерей Вадим Неткачев. В регион Монсон прибыл как раз для того, чтобы стать крестным одной калининградской семьи.