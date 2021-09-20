Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество20 сентября 2021 16:23

На калининградца завели дело за дачу взятки полицейскому

Виктор Сергеев
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Фото: Александр Подгорчук

Житель Калининграда стал фигурантом уголовного дела за покушение на дачу взятки полицейскому. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

8 сентября 44-летний мужчина передал взятку в размере 20 тысяч рублей начальнику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Гурьевского ОМВД. За эти деньги он просил не привлекать к уголовной ответственности свою родственницу, которая незаконно торговала около братской могилы в Большом Исаково. Полицейский от получения взятки отказался.

Сейчас по уголовному делу допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз, выполняется полный комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы, добавили в пресс-службе СК.