На калининградца завели дело за дачу взятки полицейскому

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Житель Калининграда стал фигурантом уголовного дела за покушение на дачу взятки полицейскому. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

8 сентября 44-летний мужчина передал взятку в размере 20 тысяч рублей начальнику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Гурьевского ОМВД. За эти деньги он просил не привлекать к уголовной ответственности свою родственницу, которая незаконно торговала около братской могилы в Большом Исаково. Полицейский от получения взятки отказался.

Сейчас по уголовному делу допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз, выполняется полный комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы, добавили в пресс-службе СК.