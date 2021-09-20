«Единая Россия» рассчитывает создать фракцию конституционного большинства в Госдуме

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По сообщению секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, который подвел предварительные результаты голосования, фракция партии в Госдуме восьмого созыва обновится более чем на 50%. «Единая Россия», по его подсчетам, получит 120 мандатов. Еще 195 депутатских мест достается одномандатникам.

«Конкуренция в ходе текущей избирательной кампании была очень высокой, в ряде округов борьба шла буквально за каждый голос. Несмотря на это, большинство избирателей поддержали именно «Единую Россию», - заявил Турчак.

По его мнению, народная программа, с которой партия шла на выборы, стала важным фактором успеха. В основу программы легло послание президента, где Путин назвал основные направления развития России. Партия наполнила их конкретными, народными инициативами, пишет nashgorod.ru.

Еще одним фактором успеха партии секретарь генсовета считает обновление корпуса кандидатов. Партия выдвинула на выборы тех, кто получил поддержку и доверие избирателей в ходе предварительного голосования. В их числе много волонтеров, общественников, врачей, педагогов.

Все это обеспечило результат даже в сложных для партии регионах. Например, в Хабаровском крае, где «Единая Россия» после работы над ошибками, по предварительным итогам, выиграла в обоих одномандатных округах, получен результат и в Амурской области, также непростом для партии регионе.

Стоит отметить, что «Единая Россия» стала лидером по спискам во всех 39 субъектах, где проводились выборы региональных парламентов. По результатам кампании «Единая Россия» сформирует фракции большинства в них, сказал Турчак.

В заключение он сообщил: «Единая Россия» видит огромную ответственность в доверии избирателей.

По данным сайта ER.ru, партия выдвинула свыше 33 тыс. кандидатов на кампании всех уровней, в том числе свыше 600 - на выборах в Госдуму 8-го созыва по федеральному списку и одномандатным округам.

По инициативе Путина федеральный список возглавили пять человек: министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и уполномоченный при президенте РФ по защите прав ребенка Анна Кузнецова.