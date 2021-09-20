На Куршской косе волонтеры укрепили два участка авандюны

. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

На Куршской косе провели акцию по укреплению двух участков авандюны. 42 волонтера из Калининградского добровольческого центра привели в порядок участки авандюны протяженностью более 100 метров в районе 16-17-го км национального парка. Об этом сообщает пресс-служба Куршской косы.

Отмечается, что в экологической акции участвовали и волонтеры из Черняховского района - всего восемь добровольческих отрядов.

Добровольцы на косе продолжают восстанавливать участок авандюны в окрестностях экотропы «Озеро Лебедь».