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Общество20 сентября 2021 16:58

На Куршской косе волонтеры укрепили два участка авандюны

Александр КАТЕРУШААлександр КАТЕРУША
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Фото: Нацпарк «Куршская коса»

На Куршской косе провели акцию по укреплению двух участков авандюны. 42 волонтера из Калининградского добровольческого центра привели в порядок участки авандюны протяженностью более 100 метров в районе 16-17-го км национального парка. Об этом сообщает пресс-служба Куршской косы.

Отмечается, что в экологической акции участвовали и волонтеры из Черняховского района - всего восемь добровольческих отрядов.

Добровольцы на косе продолжают восстанавливать участок авандюны в окрестностях экотропы «Озеро Лебедь».