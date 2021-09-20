В Багратионовске полицейские закрыли нарколабораторию в квартире

Житель Багратионовского района устроил нарколабораторию в своей квартире. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В квартире 42-летнего местного жителя полицейские обнаружили 60 кустов конопли в горшках, а также 230 граммов марихуаны.

Задержанный пояснил, что выращивал коноплю для личного употребления. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за приобретение и хранение поддельных документов. На момент обыска он также являлся фигурантом уголовного дела за кражу.

На него завели уголовное дело по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».