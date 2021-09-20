В Калининграде ушел из дома 12-летний мальчик с особенностями развития

Володя Яковлев Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде объявлен в розыск 12-летний Володя Яковлев, проживающий в Центральном районе города. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 20 сентября в 13:00 шестиклассник, «имеющий особенности развития, не сильно заметные при общении, ушел из дома после ссоры с матерью, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно».

- На вид мальчику 12 лет, рост примерно 154 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, - говорится в ориентировке, - стрижка короткая, глаза голубые. Имеет заметную родинку на правой щеке, на левой руке на пальцах поражение ногтей, похожее на грибок. Был одет: серая кофта на молнии с капюшоном, тёмные спортивные штаны, ботинки тёмно-коричневые со шнурками. При себе имел рюкзак чёрного цвета с эмблемой футбольного мяча, мобильный телефон и банковскую карту.

В случае установления местонахождения несовершеннолетнего просьба незамедлительно сообщить по телефонам: 02, 552-098, 8-909-796-75-30.