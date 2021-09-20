В Зеленоградске лоб в лоб столкнулись «Тойота» и «Хендэ»

ДТП на улице Тургенева в Зеленоградске Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

В Зеленоградске на улице Тургенева в понедельник 20 сентября произошло серьезное ДТП в районе дома №10. Фото последствий столкновения внедорожника «Тойота» и «Хендэ Солярис» опубликовал очевидец в сообществе автомобилистов Калининградской области.

Судя по снимку, автомобили врезались лоб в лоб. Информация о пострадавших пока не поступала, корреспондент «Комсомолки» передал запрос в пресс-службу регионального УМВД.