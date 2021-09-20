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Происшествия20 сентября 2021 20:06

В Зеленоградске лоб в лоб столкнулись «Тойота» и «Хендэ»

ДТП произошло на улице Тургенева
Иван МАРКОВ
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ДТП на улице Тургенева в Зеленоградске

ДТП на улице Тургенева в Зеленоградске

Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

В Зеленоградске на улице Тургенева в понедельник 20 сентября произошло серьезное ДТП в районе дома №10. Фото последствий столкновения внедорожника «Тойота» и «Хендэ Солярис» опубликовал очевидец в сообществе автомобилистов Калининградской области.

Судя по снимку, автомобили врезались лоб в лоб. Информация о пострадавших пока не поступала, корреспондент «Комсомолки» передал запрос в пресс-службу регионального УМВД.