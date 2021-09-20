«Это наше общее горе»: Антон Алиханов выразил соболезнования родственникам погибших при стрельбе в Перми

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов передал слова соболезнования и поддержки губернатору Пермского края Дмитрию Махонину, жителям Перми и родственникам погибших и пострадавших при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

- От лица всех жителей Калининградской области и от себя лично выражаю соболезнования родным и близким погибших. Это наше общее горе, – передает слова Алиханова пресс-служба правительства области. – Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим, терпения, сил и мужества родным и близким погибших. Скорбим вместе с вами.

Напомним, что стрельба произошла утром 20 сентября на территории Пермского государственного национального исследовательского университета. Погибли 6 человек и пострадали еще 19.