В Калининграде возобновляется движение автобусов по Колхозной улице

В Калининграде во вторник 21 сентября на улице Колхозной, где накануне закончился капитальный ремонт, возобновится движение автобусов на маршрутах №14 и 75.

Как напоминает пресс-служба мэрии города, в объезд транспорт был направлен на время ремонта.

- Работы проходили в девять этапов, чтобы минимизировать неудобства для жителей улицы, - сообщает пресс-служба. - За время ремонта дорожники заменили булыжную мостовую на асфальтобетон по всей 600-метровой улице, уложив его на новое основание, устроили дополнительные дождевые колодцы и переложили все коммуникации, обновили дорожные знаки и разметку, в том числе на пешеходных переходах.

На данный момент на улице осталось перенести опоры освещения, эти работы уже выполняют энергетики.